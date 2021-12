Homem leva choque ao tentar roubar fios do metrô na Paralela

Um homem recebeu uma descarga elétrica no metrô na noite desta terça-feira, 6. De acordo com a CCR Metrô, empresa que administra o equipamento, o rapaz e um comparsa teriam tentado roubar cabos do modal, quando um deles pulou a cerca de proteção da estação Tamburugy e acabou recebendo o choque.

Segundo a CCR Metrô, equipes médicas do sistema prestaram os primeiros socorros no local. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o suspeito para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O parceiro dele fugiu do local.

Em nota, a empresa disse que para impedir esse tipo de crime vem reforçando o sistema com rondas de vigilância e instalando novos dispositivos de segurança.

