Homem joga álcool e ateia fogo na companheira em Sussuarana

Olegário Pereira dos Santos, 67 anos, jogou álcool e ateou fogo no corpo da companheira Maria da Conceição Alves dos Santos, 59 anos, na noite desta segunda-feira, 9. O crime aconteceu por volta das 23h30, na rua Aida Celeste, no bairro de Sussuarana Velha, em Salvador.

O homem foi detido por uma guarnição da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) e apresentado da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam/Brotas). Segundo a delegada unidade, Heleneci Nascimento, a suspeita é que Olegário tenha cometido o crime enquanto a vítima dormia.

"Ele apresentou duas versões do crime durante o interrogatório e a mais provável é que ele esperou a mulher dormir para atear fogo nela", disse a delegada, que ainda complementou que o homem não apresentava nenhum sinal de queimadura ou de briga. "Eles podem ter discutido momentos antes, mas não acredito que ele tenha feito o ato durante a briga", finalizou.

Maria da Conceição foi socorrida ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama. De acordo com a delegada, a mulher teve queimaduras de 2º e 3º graus. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O suspeito foi encaminhado para uma audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), localizado no mesmo prédio da Central de Flagrantes, na avenida ACM, onde estará à disposição da Justiça.

*Sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

