Homem invade Estação Mussurunga, mata ex-cunhada e fere mais dois

Uma mulher morreu após ser atacada por um homem no final da manhã desta quinta-feira, 12, na Estação Mussurunga, em Salvador. O agressor foi identificado como Nelson Messias dos Santos, 48 anos, ex-cunhado da vítima. Ele chegou ao local em um carro e invadiu o local com, pelo menos, duas facas.

Jacineide Alves Lima, 42 anos, que tinha uma barraca na estação, foi ferida com golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. O homem, que também feriu dois homens que tentavam impedir a agressão, em seguida realizou vários cortes no próprio pescoço.

Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por seguranças do CCR Metrô e morreu no Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. As outras vítimas também foram socorridas para o local.

Uma delas, ferida também no pescoço, está em estado grave e passa por cirurgia, segundo a delegada Carmen Dolores em entrevista à TV Record, responsável pelo plantão do HGE neste feriado.

A mulher, que mora em Mussurunga, deixa um filho pequeno. O homem, segundo a delegada, já tinha sido preso por ter agredido a mulher. Ele ficou custodiado por quatro dias e ganhou a liberdade provisória devido determinação judicial. Ainda de acordo com Carmen, Nelson vinha ameaçando familiares da vítima.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), parentes de Jacineide estão sendo ouvidas pela polícia. O órgão informou que "a polícia acredita, inicialmente, que o objetivo dele era matar a companheira, com quem tinha um relacionamento conturbado, mas a irmã acabou interferindo e sendo morta".

Um dos feridos foi ajudado por pessoas que estavam no local (Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

