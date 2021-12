Homem invade edifício na Graça e assusta moradores

Um homem invadiu o condomínio edifício Floresta Atlântica, por volta das 20h40 desta quarta-feira, 1º, na rua Manoel Barreto, na Graça, em Salvador.

Segundo informações do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar (DCS-PM), a invasão aconteceu após o suspeito, junto com outro homem, ter roubado o celular de um pedestre, na região da avenida Centenário.

As pessoas que estavam próximas do local do assalto reagiram contra os suspeitos e agrediram um dos homens, que foi ferido na cabeça e nos pés. Durante a fuga, um dos assaltantes invadiu o edifício pelo matagal que fica localizado nos fundos do prédio.

Uma guarnição da 11º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) esteve no prédio, mas apesar das buscas realizadas no condomínio, o suspeito não foi encontrado. Ainda não há informações sobre o suspeito.

