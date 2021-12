Homem furta tablet em vitrine do shopping Iguatemi

Um homem furtou um tablet que estava na vitrine da loja Casas Bahia do Shopping Iguatemi, em Salvador, nesta quarta-feira, 6.

Segundo informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o homem, que ainda não foi identificado, aproveitou o momento em que uma funcionária da loja deixou a vitrine aberta para realizar o furto. Depois, o homem saiu correndo.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria do shopping Iguatemi informou que apoia a polícia na solução do caso e que está oferecendo todas as informações necessárias sobre o ocorrido. A assessoria da Casas Bahia também confirmou o furto e informou que está colaborando com as investigações da polícia.

