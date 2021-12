Homem foi separar briga e acabou morto por desconhecido

O dia 25 de março de 2016 - Sexta-feira Santa - ficará marcado na memória dos familiares de Alexsandro de Souza Santana, 31 anos, não como um dia de reflexão e lembrança pela crucificação e morte de Jesus Cristo. Mas sim como um dia marcado pela tragédia.

O rapaz foi baleado três vezes no abdômen e no tórax ao tentar separar uma briga entre a esposa e uma vizinha, na Rua Direta de Pituaçu, em Sussuarana Nova.

Alexsandro morreu às 15h45, no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, minutos depois de chegar à unidade. Um homem, ainda não identificado, foi o autor dos disparos.

Conforme o delegado Marcos Maia, do Departamento de Homicídios (DHPP), as mulheres tinham uma rixa antiga e, ontem, ao se encontrarem em um bar da comunidade, entraram em vias de fato.

"Elas começaram a brigar em um bar e foram se agredindo até outro. Ele foi para separar, mas um homem apareceu e atirou", afirmou Maia, revelando não saber o motivo da briga.

Boca piu

De acordo com o delegado, Alexsandro não tinha passagem pela polícia e era bem quisto pelos vizinhos. "Todos falaram muito bem dele, disseram que era um homem direito. Mas não quiseram falar nada sobre o suspeito", informou. Ainda segundo ele, o nome do autor não foi revelado pelos moradores da localidade. "Aqui está difícil pegar informações. Ninguém fala nada, estamos intimando testemunhas", completou Maia. No hospital, familiares do rapaz se desesperaram ao saber da sua morte e, abalados, não falaram com a reportagem. Na comunidade, ninguém quis comentar o caso. Até a noite, o suspeito do crime não havia sido identificado e preso. A polícia não revelou o nome da mulher envolvida na briga.

adblock ativo