Homem foi executado com 12 tiros; três ficaram feridos

O tiroteio no Largo do Tanque foi uma execução. O alvo era Diego Silva de Jesus, 26, que morreu com 12 tiros. Três pessoas que estavam em um ponto de ônibus nas proximidades de uma agência do Bradesco, por volta de 11h40 desta sexta-feira, 1º, também foram vítimas das balas.

De acordo com testemunhas que estavam no local no momento do tiroteio, dois homens chegaram numa moto atirando contra Diego. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local para prestar os primeiros socorros.

Os três baleados foram socorridos para o Hospital geral do Estado (HGE). Um deles foi identificado como Rogério Góis Silva, de 47 anos, que foi atingido na perna. Ainda não há informações sobre a autoria nem motivação do crime.

