Homem foge e deixa mulher grávida e filhos com arma dentro de carro

Um suspeito saiu correndo por um matagal depois o carro que dirigia ser abordado por policiais na madrugada desta segunda-feira, 21, na localidade do Planeta dos Macacos, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O homem, identificado até o momento como "Índio", largou a mulher grávida e os dois filhos de 3 e 9 anos dentro do veículo com uma carabina e um colete balístico.

A gestante de prenome Tainara foi encaminhada para a Central de Flagrantes, na avenida ACM. Lá, a mulher contou à polícia que o material apreendido era do seu companheiro, que fugiu do carro modelo HB20, placa OUJ-5163.

"Semanalmente, fazemos ações de combate ao tráfico, naquela localidade. Infelizmente, algumas famílias estão envolvidas com o tráfico de drogas", lamentou o major Edmundo Assemany, comandante da Rondesp Atlântico.

