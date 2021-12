Homem fica preso nas ferragens após colisão entre dois carros em Salvador

Um homem ficou preso as ferragens após uma colisão entre dois carros de passeio na manhã desta sexta-feira, 25, na Estrada de Campinas, em Salvador.

A vítima ficou ferida e precisou ser resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu próximo da Estação Pirajá. Não há informações sobre as causas e nem sobre o condutor do outro veículo envolvido na batida..

Após ser retirado das ferragens, o homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Não foram divulgados detalhes sobre o seu estado de saúde.

