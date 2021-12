Homem fica preso às ferragens e é resgatado após colisão na avenida Bonocô

Um acidente grave na manhã desta sexta-feira, 21, deixou um homem preso às ferragens na avenida Bonocô. O condutor de um caminhão baú colidiu em uma das pilastras da estação de metrô localizada na região. O trânsito na região está lento, sentido Fonte Nova.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Trânsito), no local estiveram agentes do órgão e da Polícia Militar estão prestando assistência. O resgate do motorista foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). O estado de saúde da vítima não foi divulgado. O condutor foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

