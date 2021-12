Homem fica preso às ferragens após colisão de caminhonete e caçamba

Um homem ficou preso às ferragens após a caminhonete em que estava dirigindo colidir contra uma caçamba, nesta terça-feira, 29, em Salvador. O acidente ocorreu na Avenida 29 de março, na altura do acesso à Avenida Paralela, por volta das 11h, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O resgate da vítima foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. O homem foi retirado das ferragens ainda com vida, sendo, em seguida, encaminhado à uma unidade de saúde não revelada por equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações de populares, o motorista da caçamba acabou falecendo a caminho do hospital, mas a equipe de reportagem do Portal A TARDE não conseguiu contato com a Secretaria de Saúde de Salvador. A via no qual ocorreu o acidente chegou a ser monitorada e sinalizada logo após o ocorrido, mas já está livre para o tráfego normal de veículos.

adblock ativo