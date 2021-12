Homem fica nu após se recusar a pagar programa a travesti

Uma briga entre um homem e uma travesti parou o posto de gasolina na orla da Pituba, em Salvador, na noite da última quinta-feira, 16. A situação constrangedora chamou a atenção de curiosos que passavam pelo local.

De acordo com informações de testemunhas que estavam na região, o homem era acusado de não querer pagar o programa. Indignada, a travesti entrou em luta corporal com o homem e o deixou nu.

Na tentativa de fugir da agressão, o homem entrou na loja de conveniência do posto, onde foi resguardado por funcionários e clientes, que tentavam apaziguar a situaçao.

Com um cabo de madeira na mão, a travesti ficou em frente à loja aguardando a saída do homem, mas em seguida desistiu e se afastou do local.

adblock ativo