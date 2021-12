Homem fica gravemente ferido em colisão entre carro e ônibus na BR-324

O motorista de um Ford Ka (placa JPR 598) perdeu o controle do veículo e colidiu com o fundo de um ônibus da empresa Verde Mar (placa GNT 4750), na tarde deste domingo, 13, na BR-324 sentido Feira de Santana-Salvador.

Segundo testemunhas, o veículo vinha em alta velocidade, na altura da Brasilgás, quando se chocou com o ônibus, que estava parado no momento do acidente. O motorista do Ford Ka ficou quase uma hora preso nas ferragens do veículo, até conseguir ser resgatado.

Após o resgate, a vítima, que estava com as pernas quebradas e dificuldades para respirar, foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.

A polícia ainda não conseguiu identificar a vítima, pois a mesma estava sem documentação no momento do acidente.

