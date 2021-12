Homem fica ferido em capotamento na avenida Juracy Magalhães Júnior

Um homem, ainda não identificado, ficou ferido na manhã deste domingo, 17, por volta das 10h50, após um acidente na Avenida Juracy Magalhães Júnior. O fato ocorreu após o condutor perder a direção do veículo e capotar na via.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o carro de passeio capotou na proximidade do Centro Médico Salvador. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

