Homem fica ferido após cair de moto na avenida ACM

Um homem ficou ferido após cair de moto na tarde desta sexta-feira, 12, na avenida ACM, em frente ao Detran, em Salvador . O acidente aconteceu por volta das 14h20, sentido a Rótula do Abacaxi.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a vítima foi socorrida por uma unidade do Serviço Móvel de Urgência - SAMU . Por conta do acidente, o fluxo de veículos ficou lento no local, mas, a situação já foi normalizada.

