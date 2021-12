Homem fica entalado em grade ao tentar arrombar imóvel no Centro

Um homem ficou preso em uma grade ao tentar invadir a Federação das Associações de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado da Bahia (Feasapeb), no bairro de Nazaré, na manhã desta sexta-feira, 4. Jadson Vinícius Santos Reis, 23 anos, conseguiu pular o muro, mas ficou entalado ao tentar acessar o imóvel pela janela, que é gradeada.

De acordo com a mãe do jovem, que não quis se identificar, o filho é usuário de drogas e passa a maior parte do tempo vivendo nas ruas do Centro de Salvador.

Ela conta que já tentou internar o rapaz em uma clínica de reabilitação, mas não teve sucesso. Segundo a mãe, Jadson já foi preso diversas vezes por roubo.

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital.

