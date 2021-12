Homem fica 9 dias em galerias de esgoto após cair em bueiro

Após cair em um bueiro durante uma "corrida" para pegar o ônibus na Estação Iguatemi, em Salvador, o carpinteiro Genivaldo da Silva Souza lutou por nove dias para sobreviver nas galerias de esgoto da capital baiana, até ser resgatado no domingo, 23.

O trabalhador percorreu cerca de 5 km, com água até a altura do peito e, por isso, não conseguiu sair das galerias sozinho.

"(Procuramos) nos hospitais, na delegacia e nada de notícias. Eu nunca vi um sumiço tão esquisito", disse José Bento, irmão de Genivaldo, durante entrevista à TV Record.

O resgate veio quando Genivaldo, 43 anos, encontrou um bueiro aberto, no Rio Vermelho, e gritou por socorro. Uma mulher que passava pelo local escutou e chamou o Corpo de Bombeiros, que fez o salvamento.

O carpinteiro foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela Polícia Militar para o Hospital Geral do Estado (HGE) e, por ter sofrido uma infecção grave, pode ter os pés amputados. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), Genivaldo deve ser transferido para outra unidade, pois tem plano de saúde. A reportagem aguarda informações do órgão sobre o estado de saúde dele.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que uma equipe vistoriou o local e "não encontrou abertura que pudesse dar acesso à tubulação da rede de esgoto. No momento, técnicos da empresa aguardam que o estado de saúde de Genivaldo melhore para que ele possa indicar, com mais precisão, o local onde houve o acidente".

adblock ativo