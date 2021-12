Homem fere ex-mulher e marido dela em Saramandaia

Um casal foi esfaqueado com golpes de facão na madrugada deste domingo, 24, por volta das 03h30, na rua da Horta, no bairro de Saramandaia, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Shirley Moreira de Jesus e Joilton dos Santos Silva foram surpreendidos enquanto dormiam na casa onde moram.

Shirley foi atingida na cabeça e Joilton, na cabeça e no braço. Os dois foram levados por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde estão internados. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com a Stelecom, a autoria do crime é atribuída ao ex-companheiro de Shirley. O nome dele não ainda foi divulgado pela polícia.

