Homem faz refém durante assalto a clínica na Pituba

Um pessoa foi feita refém durante tentativa de assalto a uma clínica na avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 18. A informação foi confirmada pela Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

Segundo o Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar (DCS), o refém foram liberados cerca de 1 hora depois. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da região.

Clientes e funcionários estavam no estabelecimento no momento da ação criminosa. Não há detalhes sobre o estado de saúde da pessoa que foi mantida em poder do suspeito.

adblock ativo