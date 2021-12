Homem esfaqueia mulher no olho no Dias dos Namorados

Uma mulher foi esfaqueada pelo marido na noite deste domingo, 12, quando foi celebrado o Dia dos Namorados. O crime, que aconteceu por volta das 23h50, foi na Baixa do Fiscal, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), Marinalva dos Santos Ferreira, 51 anos, estava dentro de um bar quando foi atacada pelo marido. Ela foi esfaqueada no olho esquerdo, no pescoço e na mão direita.

O estabelecimento, cenário da tentativa de assassinato, fica ao lado da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). A Polícia Militar foi encaminhada, mas o suspeito, que não teve o nome divulgado, já havia fugido. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A mulher foi socorrida para o Hospital do Subúrbio, onde permanece internada até a manhã desta segunda, 13. O estado de saúde dela é desconhecido.

