Homem esfaqueia companheira 17 vezes dentro de hospital infantil

A mulher atingida por golpes de faca dentro do Hospital Martagão Gesteira na manhã desta segunda-feira, 19, foi perfurada 17 vezes em diversas partes do corpo. O crime aconteceu por volta das 6h50 após uma discussão entre Rafael Soares, 28 anos, e a vítima Alana de Oliveira, de 24 anos. O rapaz não aceitava o fim do relacionamento de 5 anos com ela.

Após golpear a companheira, o suspeito foi contido por seguranças da unidade médica e a mulher recebeu os primeiros socorros de médicos do Martagão. Por volta das 7h50, Alana foi encaminhada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado, (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde ela passa por cirurgia.

No momento do crime, o casal estava acompanhando a filha de 11 meses, que está internada no hospital há 70 dias. Rafael entrou pela portaria principal, se apresentando como pai e acompanhante da criança, que segundo a assessoria de comunicação do local, é assistida pela equipe de oncologia e a presença dos pais é obrigatória.

Histórico de agressão

Ainda de acordo com a assessoria do hospital, a equipe de Psicologia e Serviço Social identificou há cerca de 15 dias que Rafael tem histórico de agressões contra Alana, que também apresentava sinais de hematomas pelo corpo.

"Após relato de agressão no ambiente domiciliar, a instituição fez as orientações cabíveis, encaminhando-a à delegacia de mulher, nos Barris, para registro de queixa", disse por meio de nota.

A unidade lamentou o ocorrido e disse que presta assistência às mães e colaboradores que presenciaram o crime.

