Homem envolvido em roubo a carro-forte em Águas Claras é preso

Um dos suspeitos por tentativa de assalto a um carro-forte em uma lotérica no bairro de Águas Claras, em setembro de 2018, foi preso na manhã desta quinta-feira, 10. Os policiais cumpriram a prisão preventiva de Jônatas Jesus dos Santos, de 20 anos.

Ele chegou a confessar que foi autor do disparo que atingiu um vigilante no momento do crime. A polícia ainda investiga a participação de Jônatas em outros assaltos a carro-forte e a veículos na região metropolitana.

No dia 19 de setembro de 2018, um grupo, na tentativa de assaltar um carro-forte, entrou em confronto com vigilantes do veículo. Um dos homens envolvidos no crime, que estava disfarçado com uma farda dos Correios, foi baleado, e apesar de socorrido para o Hospital Eládio Lassérre, no bairro de Cajazeiras, não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, quatro pessoas ficaram feridas, dois seguranças do carro-forte e dois clientes da lotérica.

