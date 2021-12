Homem encontra veículo com a mesma placa do seu carro e denuncia clonagem

Um caso inusitado aconteceu nesta terça-feira, 13, na Ladeira do Tabuão, no centro de Salvador. Um homem encontrou na rua um veículo com a mesma placa do seu carro e denunciou a clonagem à Guarda Municipal. Dois suspeitos foram presos.

Os agentes se aproximaram para realizar a verificação da denuncia quando Roberto Carlos Silva de Santana e Joceval Nunes dos Santos, tentaram fugir no veículo com a placa clonada.

Segundo a Guarda Civil Municipal, durante a fuga, os suspeitos seguiram em direção ao bairro da Calçada, onde invadiram a contramão, perderam o controle do veículo e se chocaram com a calçada.

Ambos foram detidos pela Guarda Civil e apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foram autuados em flagrante.

