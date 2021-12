Homem em surto psicótico é controlado e resgatado no Cabula

Um homem em surto psicótico foi controlado e resgatado na manhã deste domingo, 28, no bairro do Cabula, em Salvador. A vítima ameaçava pular da janela de um imóvel.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), forças estaduais de segurança foram direcionadas para a Rua Viver Melhor, pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), após ligações via 190. O diálogo com a vítima foi iniciado por volta das 10h15, após coleta de informações com familiares.

Cerca de 2h depois o homem aceitou ser resgatado, recebeu os primeiros cuidados médicos de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foi encaminhado para uma unidade de saúde especializada em casos de surto psicótico.

