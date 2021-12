Homem em situação de rua morre após ser atropelado em Pituaçu

Um homem, ainda não identificado, morreu na tarde desta quinta-feira, 24, por volta das 15h30, após ser atropelado por um carro no bairro de Pituaçu, em Salvador. O acidente aconteceu próximo ao Centro Espírita Cidade da Luz.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o motorista fugiu do local. A vítima vivia em situação de rua e ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. A polícia esteve no local para realização de perícia.

