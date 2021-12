Homem é suspeito de esfaquear cinco pessoas em Salvador

Um homem é suspeito de esfaquear cinco pessoas no Festival Virada Salvador que ocorreu neste domingo, 30. Vicente Paixão da Silva está sendo investigado para saber qual foi a motivação do crime.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito tenha escondido a arma antes do início da vistoria realizada pela Polícia Militar, o objeto ainda não foi localizado pelos agentes. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado.

Vicente será levado à audiência de custódia nesta segunda-feira, 31.

