Homem é suspeito de atirar na ex-namorada no bairro da Cidade Nova

Familiares da esteticista Isaneide de Souza Teles, 28 anos, apontam o ex-namorado dela, um homem de prenome Hebert, o Shaquila, como o autor dos tiros que feriram a jovem na manhã desta terça-feira, 8, na Rua 25 de Dezembro, na Cidade Nova.

Ela foi baleada na cabeça e em um dos braços, por volta das 9h, quando retornava da padaria e seguia andando para casa, na Travessa Esperança de Viver. O filho dela, um menino de 9 anos, fruto de outro relacionamento, viu tudo.

Isaneide foi levada pelo pai, o pedreiro Isac Farias Teles, 54, ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF), no Pau Miúdo, e até a noite desta terça, permanecia internada em estado grave.

“Ele premeditou tudo. Estava no beco esperando por ela. Ele passou por mim correndo e acenou, poderia ter me matado. Assim que cheguei em casa, os vizinhos me gritaram e disseram que ele tinha atirado nela”, contou Isac.

Segundo ele, há mais de um mês, Hebert vinha perseguindo Isaneide. Shaquila não aceitava o fim do relacionamento de três anos que mantinha com a esteticista.

“Ainda conversei com ele. Disse que era para deixar minha filha em paz, que ela não queria mais nada com ele. Ele disse que já tinha largado ela”, lembrou Teles, o dialogo com Hebert.

A cunhada de Isaneide, a vendedora Elane dos Santos, 33, afirmou que ficou sabendo pela própria mãe de Hebert que ele já havia agredido a moça outras vezes.

Sumiu do mapa

Apesar de a família de Isaneide afirmar que Hebert tentou matar a ex-namorada, o delegado Luis Henrique Costa, titular da 2ª Delegacia da Liberdade, disse que ainda é prematuro apontar o rapaz como o autor do crime.

“A família fala isso. Já estivemos na casa e no trabalho dele, mas não o encontramos. Não descartamos nada”, declarou Costa.

Ao registrar ocorrência na delegacia e indicar Hebert como suspeito, Isac esperava uma resposta imediata da polícia, mas ficou desapontado ao ouvir do delegado que precisaria levar duas testemunhas para depor.

“Todos os vizinhos gostam de mim, mas ninguém quis ir na delegacia por medo. Todo mundo viu”, desabafou o pai.

