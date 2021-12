Homem é socorrido por bombeiros após ficar com aliança preso no dedo

Um homem precisou do auxílio de profissionais do Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira, 21, após ficar com a aliança presa no dedo. Os agentes realizaram a remoção do acessório de liga metálica em cerca de 30 minutos.

De acordo com as equipes, o rapaz chegou no quartel 1º Grupamento de Bombeiros Militar (1ºGBM/Barroquinha) com o dedo "inchado e um pouco ferido". Para retirar o objeto, foi necessário a utilização de uma micro retífica e um alicate alargador.

Os bombeiros ainda informaram que, em caso de uma pessoa não conseguir tirar um anel do dedo, deve-se procurar uma unidade do grupamento mais próxima. Quanto mais rápido o socorro for prestado, menos danos são causados à circulação de sangue, além de haver equipamentos apropriados para a extração do acessório.

