Homem é resgatado pelo Graer após pular de escuna na lha dos Frades

Um homem foi resgatado pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), na tarde deste sábado, 19, depois de ficar com os membros superiores e inferiores paralisados, após saltar de uma escuna, na Ilha dos Frades, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os militares foram informados da ocorrência e se deslocaram para a Praia de Loreto, com o helicóptero Guardião 02. Com ajuda dos banhistas e amigos da vítima, o homem foi imobilizado.

"Encaminhamos a vítima, com rapidez e segurança para o Hospital da Bahia. Agradecemos ao apoio da população que estava na ilha", destacou o comandante do Graer, coronel Renato Lima.

adblock ativo