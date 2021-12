Homem é resgatado do Dique do Tororó

Um homem foi resgatado após cair no Dique do Tororó na madrugada deste sábado, 25, em Salvador. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a vítima, ainda não identificada, apresentava sinais de embriaguez.

Conforme o órgão o homem que estava na água nas imediações do posto Shell, foi retirado por uma equipe do Salvar e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Até o momento não há confirmação de como ele foi parar dentro do dique.

