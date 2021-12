Homem é resgatado após cair no rio das Tripas na Sete Portas

Um homem caiu no córrego do rio das Tripas na manhã deste sábado, 24. O caso aconteceu depois que um ônibus passou, jogando água no rapaz, que transitava pelo calçadão na rua Cônego Pereira, nas imediações do centro de Abastecimento da Sete Portas, em Salvador.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h50 na Superintendência de Telecomunicação (Stelecom). Segundo o órgão, quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o homem, que não foi identificado, já tinha sido resgatado por pessoas que estavam na região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao homem, contudo não há informações sobre o estado de saúde dele.

