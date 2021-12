Homem é preso usando pistola de brinquedo

Robson Anderson Alves do Rosário, de 45 anos, não quis conversa com a imprensa, mas confessou à polícia ter tomado gosto por roubar. Mais que isso. Ele revelou a intenção de continuar roubando.

O senhor bem vestido foi preso em flagrante por policiais da 14ª DT (Barra), tentando roubar um homem com uma pistola de brinquedo na manhã desta quarta-feira, 9. A vítima estava em um carro na rua Celso Torres, no bairro da Graça.

"Ele já foi preso outras vezes, mas essa foi a primeira em que fez uso de uma arma de brinquedo, o que não quer dizer que ele não tenha usado essa arma em outras investidas", ressalta a delegada titular da 14ª DT, Carmen Dolôres Bittencourt.

Jogou fora

Quando foi rendido pelos policiais, Robson Anderson Alves do Rosário jogou a arma embaixo do carro. De acordo com a delegada Carmen Bittencourt, ele usava a arma de brinquedo para fazer volume dentro da roupa, não a exibia.

"Ele está há três anos em liberdade e já confessou mais de 18 roubos nesse período", afirmou ela. Três vítimas de Robson prestaram queixa contra ele, ontem, na delegacia.

