Homem é preso tentando fazer saque de FGTS com documentos falsos

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira, 20, tentando sacar dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com documentos falsos, em uma agência bancária no bairro do Imbuí, em Salvador.

Um funcionário do banco acionou a Polícia Militar após desconfiar da documentação do suspeito. Uma guarnição da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi ao local e abordou o homem que portava uma documento de identidade com a foto dele e o nome de outra pessoa.

Além da identidade, com o suspeito ainda estavam um Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), cinco cartões de diversos bancos, cinco chips para aparelho celular e vários documentos de protocolos para solicitação de saque do FGTS. Todos os documentos estavam em nome de outros titulares.

O acusado foi encaminhado para a 9ª delegacia, que fica na Boca do Rio, para as providências de lei.

adblock ativo