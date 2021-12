Homem é preso suspeito de vender drogas para adolescente em Salvador

Um homem foi preso na tarde da última segunda-feira, 4, suspeito de tráfico de drogas, na Rua do Estaleiro, no bairro do Bonfim, em Salvador.. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito foi pego em flagrante vendendo drogas para um adolescente.

Ainda de acordo com a SSP-BA , Ítalo Coutinho da Silva, 26 anos, foi detido por volta das 18h. As equipes 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Uruguai) se deslocaram até o local após denúncias anônimas.

Com o suspeito foi apreendido quatro sacos de maconha, uma sacola com 17 pedras de cocaína e uma balança. O menor tentou fugiu, mas foi alcançado pela polícia. Ítalo foi encaminhado para a Central de Flagrantes, na Avenida Tancredo Neves.

