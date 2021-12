Homem é preso suspeito de roubar fios do Centro de Convenções

Jorge Luís dos Santos, 47 anos, foi preso neste domingo, 5, suspeito de roubar cabos de força do Centro de Convenções da Bahia, no Stiep, em Salvador. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem é morador da localidade conhecida como Barreiro de Baixo, na Boca do Rio.

Conforme informou a SSP, quando as guarnições da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (Imbuí/Boca do Rio) chegaram no local, o suspeito estava de posse de uma grande quantidade de fios já embalados para serem levados.

O caso foi registrado na 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio) e Jorge encaminhado para a Central de Flagrantes.

adblock ativo