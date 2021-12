Homem é preso suspeito de matar esposa no interior da Bahia

Um homem foi preso na noite da última segunda-feira, 4, suspeito de matar a esposa em sua casa, na Rua Vasco da Gama, na cidade Sítio do Quinto (a 375km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Gilmário de Jesus Menezes, 37 anos, foi localizado na fazenda Barriguda, situada no povoado de Tingui, por unidades da 3ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar. Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre 38, munições e uma motocicleta.

Material foi encontrado com suspeito (Foto: Divulgação | SSP-BA)

A vítima Silvana Bento de Andrade, 41 anos, foi socorrida para o hospital municipal de Ribeira do Pombal ainda com vida e teria revelado o suspeito como autor do disparo que a feriu, mas não resistiu.

Ainda segundo a SSP-BA, a prisão foi registrada nas Delegacias Territoriais (DT) de Sítio do Quinto e de Paulo Afonso.

