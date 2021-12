Homem é preso suspeito de estuprar mulher em banheiro químico

Divanjeckson Santana de Lima, 29 anos, foi preso em flagrante suspeito de ter estuprado uma mulher de 28 anos dentro de um banheiro químico no Jardim de Alah. O crime ocorreu no início da tarde do último domingo, 4, quando a vítima ia para o trabalho.

Em depoimento à polícia, a mulher contou que, após o estupro, o suspeito ainda a obrigou a acompanhá-lo até o ponto de ônibus e lhe deu um beijo de despedida, antes de embarcar em um coletivo.

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima estava em um ônibus e pretendia descer no ponto próximo à passarela que liga o calçadão da orla ao Parque Costa Azul – um ponto antes do Jardim de Alah.

O suspeito encostou um objeto na mulher que parecia ser uma faca, no momento em que ela ia descer do veículo. E, sob ameaça de morte, a obrigou a acompanhá-lo até o banheiro químico, onde praticou o crime.

“Os dois vieram abraçados, como se fossem namorados e entraram no banheiro químico. Como aqui é comum adolescentes entrarem nos banheiros químicos para usar drogas, ninguém desconfiou”, contou o barraqueiro Adelvaldo Sousa, 47.

“Eles levaram um bom tempo lá dentro. Rapaz, ficaram quase uma hora. O cara, quando saiu, estava todo suado”, completou o barraqueiro.

Quando o homem foi embora, a mulher pediu ajuda a Adelvaldo e ao irmão dele, o comerciante Albérico Sousa, 53. “Ela teve uma crise de choro”, lembrou Adelvaldo.

Guardas perseguiram

Os irmãos então pararam uma viatura do Grupo de Rondas da Capital (Rondac), da Guarda Civil Municipal de Salvador, e informaram que o suspeito havia embarcado em um ônibus da empresa Dois de Julho com destino a Lauro de Freitas.

Os guardas iniciaram uma perseguição ao coletivo onde o suspeito estava e conseguiram prendê-lo na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí.

Ao perceber a viatura da Guarda Municipal, o suspeito ainda desceu do coletivo e tentou se esconder na multidão, mas acabou reconhecido pela vítima que estava com os guardas, conforme informou a Polícia Civil.

