Homem é preso suspeito de balear policial civil em Águas Claras

Um homem de 21 anos, identificado como Jefison Santana Cardoso, conhecido como 'Jefinho', foi preso nesta quarta-feira, 16, suspeito de ser o autor dos disparos que mataram duas mulheres e feriram três pessoas, entre elas um investigador da Polícia Civil, no último sábado, 12, no bairro de Águas Claras, em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu em um bar, depois que Jefinho teria se desentendido com a proprietária do estabelecimento, Maricélia da Silva Santos. Após a discussão, o suspeito teria deixado o local e retornado com duas armas, efetuando disparos contra as pessoas que estavam no local.

Além de Maricélia, Deise Vitória Teles Silva também não resistiu aos ferimentos. O policial, filho e sobrinho foram socorridos para unidades hospitalares locais. O suspeito irá responder por homicídio e tentativa de homicídio. Ele está à disposição da Justiça e será encaminhado para o sistema prisional.

