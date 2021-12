Homem é preso suspeito de assaltar motoristas da Uber em Salvador

Um homem suspeito de assaltar motoristas da Uber foi preso pela Polícia Militar na Avenida Barros Reis, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito, identificado como James Douglas, foi preso nesta segunda-feira, 18, e encaminhado a 2ª Delegacia Territorial (DT), na Lapinha.

O Delegado da DT/Lapinha, Luís Henrique Costa Ferreira, informou que James foi flagrado praticando mais um assalto. “Depois da prisão dele, outros cinco motoristas compareceram à delegacia”, informou o delegado.

A SSP-BA informou que o suspeito também já foi reconhecido por outros quatro motoristas da Uber, que procurou a 9ª DT/Boca do Rio para denunciá-lo.

James também é suspeito de integrar uma quadrilha de traficantes que age na localidade do Inferninho, na Boca do Rio, além de ser investigado pela morte do traficante Rodrigo da Costa Santos, ocorrida em novembro.

