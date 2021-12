Homem é preso suspeito de assaltar motorista do Uber no Costa Azul

Apontado pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas, Bruno de Sousa Farias Santana foi preso na tarde desta terça-feira, 28, suspeito de assaltar um motorista do Uber, no bairro do Costa Azul, em Salvador.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem teria solicitado o serviço e, quando o veículo chegou na localidade conhecida como Inferninho, levou uma quantia em dinheiro e o celular do condutor.

Depois da ação, a vítima foi até a 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio) registrar a ocorrência. Os agentes mostraram fotografias de suspeitos e o condutor reconheceu a imagem de Bruno. Equipes da delegacia fizeram buscas na região e encontraram criminoso.

De acordo com a polícia, outras vítimas de assaltos na localidade foram convidadas a comparecer à unidade policial. Duas delas, inclusive, já reconheceram Bruno. Outros ainda são aguardados.

Segundo a delegada Rogéria Araújo, titular da 9ª DT/Boca do Rio, Bruno já tem passagens por aquela delegacia. Em fevereiro, ele foi preso depois de ser flagrado vendendo drogas. Na ocasião, foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF), na região do Iguatemi.

