Homem é preso realizando assaltos em ponto de ônibus em Piatã

Dois passageiros acabaram feridos durante um assalto a ônibus, ocorrido por volta das 6h10 da manhã desta quinta-feira, 17, no bairro de Amaralina.

Na tentativa de escapar pela porta dianteira, o aposentado João Conceição e uma mulher identificada como Patrícia Souza de Jesus Vilgas foram praticamente pisoteados em meio ao corre-corre.

Segundo testemunhas, o coletivo passava em frente ao Quartel do Exército no momento em que o suspeito, Diego Gomes Silva, 20, anunciou o assalto. O veículo, da empresa Costa Verde, seguia para Lauro de Freitas naquela que seria a primeira viagem do dia.

“O cara [assaltante] entrou no ônibus na altura do Morro do Cristo, na Barra. Em Amaralina, quando eu já estava saindo do ponto, próximo ao Bompreço, ele mostrou a faca e começou a tocar o terror.

Ele falava um monte de palavrões para intimidar as pessoas e gritava que era pra passar dinheiro e celulares. Foi aí que um senhor e um grupo de mulheres pediram para eu abrir a porta.

O ladrão também gritou para abrir. Encostei o carro, parei e todo mundo começou a passar um por cima do outro”, narrou o condutor do coletivo, que diz ter sinalizado para uma viatura da Polícia Militar que passava no sentido contrário.

Diego tentou fugir, mas a guarnição conseguiu alcança-lo numa rua próxima ao Nordeste de Amaralina. Ele não resistiu à prisão. Diego estava com uma faca usada no crime e um celular de uma mulher.

O delegado José Nélis Araújo, coordenador do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), informou que Diego possui duas passagens por roubo a ônibus.

Segundo ele, testemunhas o reconheceram como autor de assaltos praticados em 25 de outubro deste ano, no último dia 4 e na semana passada. “Ele confessou todos os crimes”, detalhou Nélis. De acordo com o Gerrc, do início do mês até agora, foram registrados mais de 100 ocorrências de assalto a coletivos.

“O que a gente vai fazer? Só chamando por Deus. A polícia prende, mas logo esses caras estão soltos de novo”, disse o motorista da Costa Verde, vítima do 4º assalto nos últimos dois anos.

adblock ativo