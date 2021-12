Homem é preso por vender instrumentos roubados na web

Carlos Rodrigues Oliveira Ribeiro, de 30 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 1°, após tentar vender em um site de vendas instrumentos musicais roubados. O suspeito foi detido com os equipamentos no estacionamento de um supermercado, localizado na avenida Paralela, em Salvador.

Conforme a Polícia Civil, os instrumentos musicais pertencem ao cantor Levi Alvim Machado e foram roubados com o carro da vítima no dia 13 de abril deste ano. Na ocasião, Levi foi assaltado por três homens em um veículo, na avenida Silveira Martins, no bairro do Cabula, quando saía de um show.

A polícia informou ainda que Carlos foi localizado após familiares do cantor denunciar a comercialização ilegal dos instrumentos na internet, que foram recuperados e devolvidos a Levi.

Carlos Rodrigues foi detido e está à disposição da Justiça. A atuação de participação de outros suspeitos é investigada.

Os instrumentos de percussão e assessórios recuperados foram devolvidos ao cantor

