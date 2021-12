Homem é preso por transportar carga de drogas avaliados em R$200 mil

Marcos Henrique Ferreira, conhecido como 'Pantera', foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, 9 , após transportar em um veículo, modelo Uno, uma carga de LSD, maconha e ecstasy avaliadas em R$200 mil.

Após uma denúncia anônima, equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE) encontraram as drogas dentro do automóvel que tinha como destino final o bairro de Jardim Armação.

No carro foram encontrados 10 kg de maconha, 14 cartelas de LSD, 190 comprimidos de ecstasy, três balanças, um compressor a vácuo e R$ 176 em espécie. O suspeito foi apresentado no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

adblock ativo