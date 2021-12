Homem é preso por tentativa de homicídio no Dique do Tororó

Alex Souza, de 30 anos, foi preso na noite de sábado, 7, após agredir com golpes de facão Joseval Espírito Santos Araújo, atingido-o no pulso e na nuca. A briga aconteceu nas imediações do Dique do Tororó, em Salvador.

Policiais militares faziam ronda quando foram alertados pela briga por pessoas que estavam no local. Os policiais levaram Joseval para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não há informações sobre seu estado de saúde da vítima.

