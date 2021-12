Homem é preso por suspeita de tráfico e uso de documentos falsos

Fábio dos Santos Nascimento, o Fabão, de 35 anos, foi preso na quinta-feira, 1º, em casa, no Condomínio Brisa do Mar, em Buraquinho, Lauro de Freitas, por investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado.

Ele teve o mandado de prisão preventiva por porte ilegal de arma cumprido e foi flagranteado por tráfico de drogas e uso de documento falso.

No imóvel, foram apreendidos meio quilo de maconha e uma carteira de identidade falsa expedida em Sergipe. Em abril, a polícia apreendeu três armas com ele.

