Homem é preso por operar drone irregularmente em Salvador

Um operador de drone foi preso nesta quarta-feira,14, por não estar devidamente licenciado e descumprir a legislação. Segundo a Polícia Militar (PM-BA), o equipamento colocava em risco a navegação aérea do helicóptero de uma emissora de TV que sobrevoava a região de Porto Seco Pirajá.

Quando os policiais chegaram no local, identificaram o homem, que não teve a identidade revelada, porém, mesmo com aproximação dos PMs, ele manteve a posição de voo e altitude do equipamento. Em seguida, o operador tentou fugir, mas foi alcançado e encaminhado à sede da Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil.

Ainda conforme a PM, o homem foi enquadrado nos artigos 132 e 261 do Código Penal, por expor a perigo embarcação ou aeronave e a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, além do artigo 33 da Lei de Contravenções Penais, por dirigir aeronave sem estar devidamente licenciado, uma vez que ele não tinha nenhuma documentação necessária para a operação do equipamento.

adblock ativo