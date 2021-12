Homem é preso por morte de criança de 11 anos em Plataforma

Investigadores da 29ª DT (Plataforma) prenderam o técnico em manutenção de empilhadeiras Blenivaldo das Virgens Santos, de 58 anos, o Bigode.

Segundo a Polícia Civil, investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu que Blenivaldo foi o responsável pela facada que matou a menina Bruna Santos de Jesus, 11, durante uma briga de família, em 10 de outubro do ano passado, na Avenida Beira Mar do Lobato, em Plataforma.

Conforme o delegado Reinaldo Mangabeira, o crime aconteceu quando quatro adolescentes da mesma família iniciaram uma discussão. Blenivaldo, que havia ingerido bebida alcoólica naquele dia, decidiu interferir e acabou agredindo uma das garotas.

Irritado, o pai da jovem deu um soco no técnico em manutenção, que foi até sua casa pegou uma faca e, durante a confusão que se formou, desferiu vários golpes a esmo até que um deles atingiu Bruna na clavícula esquerda.

Contradições

Num primeiro momento, uma neta de 13 anos de Blenivaldo, também envolvida na discussão, assumiu o crime. Segundo o delegado, durante o aprofundamento das investigações, foram percebidas várias contradições nos depoimentos de Blenivaldo e da neta.

Além disso, o ferimento na clavícula da vítima mostrava que, pela profundidade, só poderia ter sido desferido por um adulto.

Blenivaldo foi preso após a 29ª DT receber denúncias de que ele estava na UPA de Periperi visitando um parente.

