Homem é preso por estuprar passageira em ônibus na Pituba

Marivaldo Cosme dos Santos, 46 anos, foi preso nesta sexta-feira, 30, acusado de estuprar uma mulher no ônibus da empresa São Cristóvão que fazia a linha Pirajá/Pituba. O caso ocorreu na Rua das Rosas, na Pituba, às 7h40.

A vítima, que trabalha como babá e não quis revelar o nome, afirmou que o homem começou a encostar na perna dela e chegou a ejacular. "Os passageiros ainda tentaram bater nele, mas eu não deixei e preferi que chamassem a polícia", informou a vítima.

Segundo o delegado titular da 16ª Delegacia Territorial (Pituba), Nilton Tormes, o ônibus estava cheio quando Marivaldo esfregou o órgão genital na perna da vítima e ejaculou. "Ele se aproveitou que a vítima estava em pé e o espaço estava apertado para esfregar a genitália dele nela", disse. "A moça pediu diversas vezes que ele se afastasse quando percebeu que a calça dele já estava molhada", afirmou o delegado.

Marivaldo foi levado por policiais da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar à delegacia, onde foi autuado em flagrante por estupro. "Antigamente só era considerado estupro quando havia conjunção carnal, mas houve uma atualização na lei e no artigo já consta que estupro são atos libidinosos com agressão e ameaça", explicou o delegado. "Se alguém beijar outra pessoa à força e a pessoa não quiser o beijo, isso é estupro", enfatizou o delegado.

Ainda segundo o delegado, uma outra mulher que estava no mesmo ônibus tinha sido assediada por Marivaldo antes. "Essa moça que já tinha sido assediada antes ajudou a parar o coletivo quando percebeu que ele tinha ejaculado se esfregando na vítima", disse o delegado Nilton Tormes. Essa mulher que ajudou a vítima e que tinha sido assediada antes não chegou a prestar depoimento.

As roupas da vítima e do acusado foram encaminhadas à perícia para materialização do caso.

adblock ativo