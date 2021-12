Homem é preso por aliciar garotas pelo Facebook e estuprar uma das vítimas

Um suspeito de aliciar duas adolescentes, uma de 12 e outra de 15 anos, foi preso por volta das 6h desta sexta-feira, 27, em Pernambués, em Salvador. A prisão aconteceu quando ele saia para trabalhar, ao lado da esposa.

O assistente financeiro Sandro Boa Morte Moreira, 35 anos, fez um perfil falso no Facebook usando fotos de outros homens. Ele conseguiu atrair a atenção das jovens e marcou encontros com elas.

"Ele buscava as meninas de moto na saída escola, entre as 12 e 13 horas, e levava para a casa dele", disse delegada Ana Crícia Macedo, da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

A adolescente de 12 anos foi estuprada pelo suspeito, segundo a polícia. Segundo a Ana Crícia, que está a frente das investigações, há um vídeo onde a vítima chora após o ato. A polícia também apreendeu fotos íntimas encontradas no celular dele.

De acordo com a delegada, Sandro coagia as vítimas, ameaçando divulgar as imagens para os pais das garotas. As jovens também eram ameaçadas de morte. Ele está detido na sede do Dercca, em Brotas, onde permanecerá à disposição da Justiça.

