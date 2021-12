Homem é preso no Relógio de São Pedro com cocaína

José Roberto Gonçalves dos Santos, conhecido como "Beto", de 31 anos, foi flagrado em uma via pública, nas proximidades do relógio de São Pedro, no centro de Salvador, com 18 porções da cocaína conhecida como "nine-nine", cujo grau de pureza chega a 99%, informou, nesta sexta-feira, 8, a Polícia Civil.

"Beto" foi capturado por investigadores do Departamento de Narcóticos (Denarc), na quinta, 7. Os policiais chegaram até ele ao averiguar denúncias sobre tráfico de drogas na região central da capital.

Depois de conduzido ao Denarc, "Beto" foi interrogado pelo delegado Guilherme Gomes Machado e, segundo a polícia, confessou vender cada porção daquela cocaína por R$ 20.

"Beto" disse, ainda, que adquiriu a droga na localidade conhecida como "Lajinha". Ele foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPE), no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

